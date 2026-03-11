《鍾之日記》龍蝦退潮累大市，蔚來盈利股價飆

3月11日，香港天氣：多雲。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



市場正評估中東局勢最新發展，美股周二（10日）走勢反覆、先升後回，中概股指數升1.96%。港股今早高開152點，重返兩萬六關口。汽車股炒上，大市最多升189點，惟午後隨著龍蝦概念股輾轉回落，二萬六得而復失。恒指全日收報25898，跌61點或0.2%。主板成交近2545億元，港股通全日淨流入34.5億元。



*滬指兩連升，兩會行情邁入尾聲*



中東局勢仍不明市場維持震盪，明日（12日）下午全國人大閉幕，兩會行情進入尾聲，滬綜指今日反覆收升0.25%兩連升，報4133.43點，深成指升0.78%，創業板指揚1.31%。滬深兩市全天成交額2.5萬億元人民幣，較上日回升4.6%。



股市趨穩但油市震盪加劇，油股先跌後回，整體錄0.75%升幅，中國海油(滬:600938)升1.9%，中國石油(滬:601857)升1.2%。化工股衝高，寶豐能源(滬:600989)、三孚股份(滬:603938)漲停封板。新能源走強，電池領漲概念板，寧德時代(深:300750)升5.5%。券商指出，美以與伊朗衝突短期未見結束跡象，國際油價持續上升並有長期化趨勢；預計全球節能和使用新能源產品的風潮將再次來臨，同時由於油價上升，居民亦有通過新能源替代降低開支的需求。



*蔚來首次實現季度盈利，股價飆14%*



蔚來(09866)昨日（10日）晚間公布最新業績，2025年第四季度首次錄得單季盈利1.2億元人民幣，並實現經調整經營盈利12.51億元人民幣，均為公司成立以來首次。實現季度營收346.5億元人民幣，同比增長75.9%，創歷史新高。受業績帶動，蔚來今日股價收升14%，報43.5元。



財報顯示，蔚來第四季度汽車銷售額約316億元人民幣，同比增長80.9%，環比增長64.6%；交付智能電動汽車12.48萬輛，同比增長71%，旗下蔚來、樂道和螢火蟲品牌季度交付量均創歷史新高。整車毛利率達18.1%，主要得益於銷量與營收大幅增長、產品結構優化和降本增效措施落地。



蔚來創始人兼首席執行官李斌表示，季度盈利印證公司的技術路線、產品及商業模式的核心競爭力，公司已進入發展的第三階段。他預告，蔚來今年將推出三款全新車型，SUV旗艦ES9及樂道L80將在今年第二季上市，全新ES8五座SUV將在第三季上市，以豐富高端車的矩陣。李斌坦言，今年第一季汽車市場非常有挑戰，但相信新能源車銷售可持續增長。



全年來看，2025年蔚來仍虧損155.7億元人民幣，但較2024年減虧33.3%，全年實現營收874.8億元人民幣，增長33.1%。展望2026年首季，李斌給出8萬至8.3萬輛的交付指引，同比增長90.1%至97.2%；營收指引為244.8億至251.8億元人民幣，同比增長103.4%至109.2%。在實現季度盈利後，李斌將2026年的經營目標瞄准「全年盈利」。



花旗維持蔚來「買入」評級及港股目標價47.3元不變，預計公司今年首季折合毛利率可達17.3%，主要受惠於產品組合改善；車輛平均售價按季升6%，主要來自高端產品銷售增加，相關產品毛利率達20%至25%。該行還預計，蔚來今年首季非公認會計準則淨虧損可控制在9億元人民幣以內。摩根大通則指，公司去年第四季業績大致符合預期，並無重大驚喜，維持對蔚來美股「增持」評級，目標價7美元。



*騰訊預告「龍蝦」產品矩陣，安全風險打擊股價*



騰訊(00700)昨日在其微信公眾號公布旗下全系「龍蝦」產品矩陣，主席馬化騰今日凌晨在朋友圈轉發該篇文章，並細數自家「龍蝦」稱，「自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦、企業蝦、雲桌面蝦，安全隔離蝦房、雲保安、知識庫……還有一批產品陸續趕來」。



騰訊該篇文章還在頁首顯示的公眾號名稱前加上「正在鵝廠養蝦的」描述。據文章介紹，「龍蝦」矩陣包括騰訊版「免部署小龍蝦」WorkBuddy、內測中的QClaw、騰訊雲Lighthouse、智能體開發平台ADP、騰訊雲桌面等。



其中內測中的QClaw較受關注。據介紹，QClaw是基於OpenClaw打造的本地AI助手，可在Windows/Mac上一鍵安裝，覆蓋逾5000 skills，可通過微信對話遠程操控。「不管你在哪兒，在微信上發個信息給龍蝦助理，家裏的電腦就能幫你算報表、傳文件」。



不過，「龍蝦」熱潮下，中國官方接二連三發出安全風險提示。國家互聯網應急中心發布OpenClaw安全應用風險提示，提及「龍蝦」此款智能體軟件為實現「自主執行任務」能力，被授予較高的系統權限。然而，由於其默認的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權。建議用戶在部署和應用OpenClaw時，採取相關安全措施，包括強化網絡控制，對運行環境進行嚴格隔離，限制OpenClaw權限過高問題。中國信息通信研究院專家專家呼籲，黨政機關、企事業單位等要審慎使用「龍蝦」智能體。



騰訊股價回調，今日收跌0.3%報552元。至於智譜(02513)更大跌逾6%，收報 609.5元；MINIMAX-WP(00100)挫6.5%。



