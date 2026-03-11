【ＡＩ】杭州蕭山發布OpenClaw支持措施，算力補貼最高2000萬元

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

杭州市蕭山區發布《支持OpenClaw&OPC-STC發展的若干措施（徵求意見稿）》，提出免費部署OpenClaw類智能體、算力補貼及專項基金等多項扶持措施。鼓勵市場化、專業化的創新平台載體設立「OpenClaw類智能體服務區」，提供技術指導、市場推廣等一站式服務。



在補貼方面，對符合條件的OPC-STC企業，使用OpenClaw類智能體調用國內多模態大模型開展AIGC創作與生產所實際支付的模型調用費用，按30%給予補貼，單家企業每年補貼最高10萬元（人民幣．下同）。對OPC-STC企業租用符合條件的算力服務開展OpenClaw類智能體技術研發，經評審，按照智算服務金額的50%給予算力券補貼，單個主體年度算力券補貼金額最高2000萬元。



對符合條件的運營主體，面向公眾或開發者提供基於OpenClaw類智能體搭建的免費AI助手，或運營支持OpenClaw類智能體項目在技術交流、技能共享、應用展示等領域的開源社區，經認定後，按其年度實際產生的模型調用、平台運維及社區運營費用，給予最高30%的補貼，單個主體每年補貼金額最高50萬元。



此外，意見稿還提出發揮蕭山「潮啟航」天使引導基金引導作用，設立總規模5000萬元的OpenClaw類開源智能體領域專項基金，精準布局人工智能新賽道，為OpenClaw類開源智能體項目提供多元化融資渠道。

