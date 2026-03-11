  • 會員
11/03/2026 11:23

貝殼否認旗下貝好家裁員逾35%傳聞，稱核心團隊穩定

▷ 貝殼否認貝好家裁員35%傳聞，稱核心團隊穩定
▷ 貝好家投資負責人楊巍已離職
▷ 成都、上海自主項目網簽率46.3%及61.81%、16.07%

　　市場傳聞稱，貝殼(02423)旗下地產團隊貝好家核心區域與總部層面出現人員優化，優化比例超35%，涉及人數或達上百人。此外，貝好家投資負責人楊巍目前已離職。楊巍曾擔任龍湖集團和金地集團高管，現為貝好家業務發展中心總經理。

　　據《財聯社》引述貝好家方面回應，稱上述傳聞不實，是謠言。貝好家核心團隊穩定，已在全國落地了18個多模式合作項目，並圍繞C2M核心能力建設開展了正常人員更替。同時，其在全國多地都有持續的人才招聘計劃。

*自主操盤項目去化承壓*

　　《界面新聞》報道指出，作為貝殼集團旗下的地產團隊，貝好家因親自下場拿地攪局房地產開發領域，持續受到市場各方關注。不過，其自主操盤的兩個項目表現未能符合預期。

　　其中，位於成都的金融城．貝宸S1官方宣傳口徑銷售金額突破14億元（人民幣．下同），若以其均價超6萬元、套均總價約2000萬元計算，去化率約六成，銷售房源約60-70套。但成都市住建局數據顯示，截至2026年3月10日，貝宸S1網簽房源為50套，剩餘房源58套，網簽比例約為46.3%。開盤近4個月，去化不足五成。

　　另外，貝好家在上海自主開發的貝鏈C1，整體去化節奏也偏緩。2025年10月，貝鏈C1推出144套房源，均價約4.35萬元/平方米。網上房地產數據顯示，截至目前，已售89套，還剩55套未售，網簽比例61.81%。2025年12月，貝鏈C1二批次推出112套房源，均價約4.4萬元/平方米。截至目前，項目已售18套，還剩94套未售，網簽比例16.07%。
《經濟通通訊社11日專訊》

