《中國要聞》禮來擬未來十年在華投資30億美元，布局口服減肥藥產業鏈

跨國製藥公司禮來今日宣布，計劃未來十年在中國累計投資30億美元，以擴展在華供應鏈產能，打造口服固體製劑本土生產與供應體系，著力布局新一代口服小分子GLP-1受體激動劑orforglipron的生產能力。



據了解，orforglipron是禮來繼GLP-1/GIP注射液替爾泊肽(Tirzepatide)之後押注的重磅口服減肥藥，禮來中國已於2025年底向國家藥品監督管理局提交orforglipron用於治療2型糖尿病與肥胖症的上市申請。



據《澎湃新聞》報道，此次投資將採用內部擴建與外部合作相結合的模式：一方面依托禮來蘇州工廠的技術與人才優勢，強化產能協同；另一方面與多家本土生產夥伴合作，釋放增量產能。該項投資有望實現每年數十億片劑的產量。



報道指，禮來計劃攜手多家本土合作夥伴，規劃布局包括orforglipron在內的未來管線大規模生產能力。禮來於同日宣布與國內CXO企業康龍化成(03759)(深:300759)達成戰略合作，首期將投資2億美元並支持其技術能力建設，未來視發展逐步擴大規模。

