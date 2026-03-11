《中朝關係》北京至平壤列車時隔6年將復運，京：具重要意義

國家鐵路集團消息指，平壤至北京的國際聯運列車將於本周四（12日）恢復運行。該列車自新冠爆發後停運，此次將時隔6年恢復運行。



北京與平壤間國際旅客列車每周一、三、四、六雙向對開，中國境內北京站、天津站、山海關站、瀋陽站、丹東站和朝鮮境內平壤站、新義州站可辦理國際旅客乘車業務，在中國丹東和朝鮮新義州口岸辦理出入境手續。北京至平壤，北京時間17時26分從北京站始發，於當地時間次日18時07分抵達平壤站；平壤至北京，當地時間10時26分從平壤站始發，於北京時間次日8時40分抵達北京站。



目前，中朝國際旅客列車車票已經開始線下發售。北京至平壤的國際旅客列車，可在中國境內北京、天津、山海關、瀋陽、丹東等5地國際聯運代售點購買車票；丹東至平壤的國際旅客列車，可在瀋鐵文旅國際聯運票售票廳購買車票。平壤至北京、平壤至丹東的國際旅客列車，可在朝鮮平壤站售票處購買車票。



外交部發言人郭嘉昆表示，中國和朝鮮是友好近鄰，保持常態化客運列車運營對促進雙方人員往來便利化具有重要意義。中方支持雙方主管部門加強溝通，為雙邊人員往來創造更加便利的條件。

《經濟通通訊社11日專訊》