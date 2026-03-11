《中美關係》北京據報不滿美國籌備特朗普訪華倉促，憂峰會無法觸及關鍵外交問題

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《彭博》報道，美國總統特朗普即將訪華，北京方面在這個重要時點上認為美國準備不足並對此不滿，擔心兩國元首具有里程碑意義的峰會可能因此拘泥於貿易協定，而無法觸及關鍵的外交和安全問題。



據知情人士透露，中國官員認為美國在特朗普3月31日抵達前的籌備屬於倉促行事。另一位知情人士則表示，讓北京同樣感到不滿的是白宮在特朗普對此行的期待上，缺乏與中方的溝通。



*美國打破慣例，並無提前派高級官員來華鋪路*



中國在籌備美國總統的國事訪問時，通常會先接待該國的高級官員來華打好基礎，但白宮此次打破了這種慣例。特朗普2017年訪華之前幾個月，美國就派出了國務卿和商務部長赴北京。



報道指，白宮一位官員表示，特朗普政府對此次訪問的準備情況感到十分滿意；中國外交部只是表示，雙方就「兩國元首互動保持著溝通」。據知情人士透露，一支由低級別美國官員組成的先遣隊已抵達中國。



*專家：中方在元首峰會首要關注台灣問題*



美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰本周末料在巴黎碰面，發出了雙方仍致力於籌備領導人峰會的清晰訊號。不過，由於缺乏更完善的協調，商業交易似乎將成為此次習特會的主要成果，包括中國向波音訂購500架飛機的大單。會晤議程可能還包括中國對美投資、電動汽車和電池產業，以及人工智能與人文交流等。



中國一些專家擔心，目前的籌備模式沒有給處理關稅和商業交易以外的棘手問題留下什麼時間。「這次對中國來說，我們議程上的首要議題就是台灣，」復旦大學美國研究中心主任、吳心伯說，「不是貿易，不是投資，也不是科技。」

