【兩會焦點】政協會議閉幕，王滬寧：為「十五五」開好局起好步，廣泛凝聚人心

今日上午，全國政協十四屆四次會議在人民大會堂舉行閉幕會。全國政協主席王滬寧主持閉幕會並講話。王滬寧表示，要更好發揮政協的凝心聚力作用，將思想政治引領融入日常，善用未來五年的美好願景鼓舞群眾，同時多說利民的話、多做惠民的事。



王滬寧在會上說，這是一次高舉旗幟、凝心聚力、求實奮進、風清氣正的大會，生動展現了廣大委員為國履職、為民盡責的責任擔當，充分彰顯了社會主義協商民主的獨特優勢和生機活力。



他指出，2026年是「十五五」(2026年至2030年)開局之年，政協要立足自身性質定位和職責使命，找準服從服務於「十五五」發展大局的切入點、結合點、著力點，充分發揮專門協商機構作用，團結引領參加政協的各黨派團體和各族各界人士，為「十五五」開好局、起好步廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。



王滬寧提到，要更好發揮政協的政治組織作用，堅持在政協章程範圍內履行職能、開展工作，確保政協事業始終沿著正確政治方向前進。



他還提到，要更好發揮政協的建言資政作用，把服務和助力「十五五」規劃實施作為履職主線，貫穿政治協商、民主監督、參政議政各項工作之中；聚焦經濟社會發展中的重大問題深化前瞻性研究和戰略性思考，提出有價值、有分量的意見和建議，努力做到察形勢之變、識問題之要、謀管用之策；要堅持政協為人民，多建利民之言，多做惠民之事，推動現代化建設成果造福全體人民。



王滬寧也說，要更好發揮人民政協的凝心聚力作用，完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用的工作機制，把思想政治引領融入日常、抓在經常，賦予人民政協各項履職工作增共識、促團結、聚合力的意義。



他並指，要開展好政協理論宣講、新聞宣傳、對外交往、委員聯系界別群眾、委員履職「服務為民」等活動，善於用「十四五」(2021年至2025年)重大成就和「十五五」美好願景激勵人、鼓舞人、感召人，協助黨和政府做好宣傳政策、解疑釋惑、理順情緒、化解矛盾的工作，廣泛匯聚海內外中華兒女奮進新征程、建功新時代的強大正能量。

《經濟通通訊社11日專訊》