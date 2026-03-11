  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

11/03/2026 09:24

涉長和巴拿馬港口，國家發改委約談地中海航運公司、馬士基集團

　　巴拿馬政府先前取消香港長和(00001)營運巴拿馬運河兩個港口的合約，並允許丹麥航運巨頭馬士基集團及意大利企業地中海航運公司暫時營運相關港口。在中國交通運輸部9日分別約談馬士基集團及地中海航運公司有關負責人後，國家發展改革委亦公布，外資司近日與地中海航運公司、馬士基集團進行工作會談，不過沒有透露會談詳情。
《經濟通通訊社11日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】政協會議閉幕，王滬寧：為「十五五」開好局起好步，...

11/03/2026 11:07

聚焦兩會2026

中東簡報 | 伊朗戰火第12日局勢簡報

11/03/2026 09:35

中東戰火

說說心理話

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區