涉長和巴拿馬港口，國家發改委約談地中海航運公司、馬士基集團

巴拿馬政府先前取消香港長和(00001)營運巴拿馬運河兩個港口的合約，並允許丹麥航運巨頭馬士基集團及意大利企業地中海航運公司暫時營運相關港口。在中國交通運輸部9日分別約談馬士基集團及地中海航運公司有關負責人後，國家發展改革委亦公布，外資司近日與地中海航運公司、馬士基集團進行工作會談，不過沒有透露會談詳情。
《經濟通通訊社11日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
11/03/2026 09:24
巴拿馬政府先前取消香港長和(00001)營運巴拿馬運河兩個港口的合約，並允許丹麥航運巨頭馬士基集團及意大利企業地中海航運公司暫時營運相關港口。在中國交通運輸部9日分別約談馬士基集團及地中海航運公司有關負責人後，國家發展改革委亦公布，外資司近日與地中海航運公司、馬士基集團進行工作會談，不過沒有透露會談詳情。
《經濟通通訊社11日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF