《Ａ股行情》滬綜指近平開，信通院專家籲黨政機關等慎用「龍蝦」

內地近期掀起「養龍蝦」熱潮，多地都推出鼓勵支持使用開源AI智能體OpenClaw的措施，惟官媒、信通院專家及國家互聯網應急中心均發出警示，提醒用戶注意防範潛在的網絡安全風險，審用「龍蝦」等智能體。滬深股市今早小幅高開，滬綜指高開0.01%，報4123.67點，高開0.14%，創業板指高開0.37%，工業母機、光通信、貴金屬等板塊指數漲幅居前。



《央視新聞》引述中國信息通信研究院專家報道，儘管OpenClaw「龍蝦」智能體已經更新到最新版本，能修復已知的安全漏洞，但並不意味著完全消除安全風險。專家呼籲，黨政機關、企事業單位和個人用戶要審慎使用「龍蝦」等智能體。



國家互聯網應急中心發布OpenClaw安全應用風險提示，提及「龍蝦」近期應用下載與使用情況火爆，內地主流雲平台均提供一鍵部署服務。此款智能體軟件為實現「自主執行任務」能力，該應用被授予較高的系統權限。然而，由於其默認的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權。建議用戶在部署和應用OpenClaw時，採取相關安全措施，包括強化網絡控制，對運行環境進行嚴格隔離，限制OpenClaw權限過高問題。



此外，能源市場繼續劇烈波動，美國能源部長有關美軍護航油輪通過霍爾木茲海峽的帖子引發原油大跌，但幾分鐘後該帖子被撤下，白宮否認護航消息，《華爾街日報》最新消息稱國際能源署提議釋放超過1.82億桶石油。滬深石油板塊第二日下調，國家發改委外資司近日與地中海航運公司、馬士基集團進行工作會談；交通部稍早亦就國際航運經營行為分別約談了這兩家公司，但未披露細節。



人民銀行今日進行265億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有405億元逆回購到期，即今日淨回籠140億元。

