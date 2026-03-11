《Ａ股行情》滬綜指反覆收升0.25%，化工電池板塊撐市，龍蝦股承壓

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中東局勢仍不明市場維持震盪，明日（12日）下午全國人大閉幕，兩會行情進入尾聲，滬綜指今日反覆收升0.25%兩連升，報4133.43點，深成指升0.78%，創業板指揚1.31%。滬深兩市全天成交額2.5萬億元（人民幣．下同），較上日回升1105億元或4.6%。



股市趨穩但油市震盪加劇，油股先跌後回，整體錄0.75%升幅，中國海油(滬:600938)升1.9%，中國石油(滬:601857)升1.2%。化工股衝高，寶豐能源(滬:600989)、三孚股份(滬:603938)漲停封板。新能源走強，電池領漲概念板，億緯鋰能(深:300014)升7.9%，寧德時代(深:300750)升5.5%。券商報告指出，美以與伊朗衝突短期未見結束跡象，國際油價持續上升並有長期化趨勢；預計全球節能和使用新能源產品的風潮將再次來臨，同時由於油價上升，居民亦有通過新能源替代降低開支的需求。



至於AI應用概念集體承壓，昆侖萬維(深:300418)收低4%。近期坊間「龍蝦」AI智能體OpenClaw掀起熱潮，不僅產業界廣泛關注，普通用戶也爭相安裝「嘗鮮」。與此同時，網上關於「龍蝦」安全問題的探討也非常多，工信部、國家互聯網應急中心更先後發布關於OpenClaw安全風險的提示，呼籲用戶注意網絡攻擊、信息洩露等問題。外媒更指國有企業和政府機關等已被要求在辦公網絡環境下限制使用這一工具。



暢力資產董事長寶曉輝稱，未來短期內A股大概率還是震盪行情，而且將是結構分化的那種。主要還是受國際地緣後續會不會繼續升級還未可知，這種不確定性會加劇市場的震盪。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4704.50 +0.64 上證指數 4133.43 +0.25 10636.00 深證成指 14465.41 +0.78 14447.80 創業板指 3349.53 +1.31 科創50 1401.08 -1.37 B股指數 268.13 +0.49 1.07 深證B指 1238.62 +0.85 0.72

《經濟通通訊社11日專訊》