《Ａ股焦點》比亞迪據報擬進軍F1等賽車運動，A股跌不足1%H股微跌

據《彭博》引述知情人士報道，比亞迪(01211)(深:002594)正在研究進軍一級方程式賽車(F1)及世界耐力錦標賽(WEC)等賽車運動領域的選項，以提升品牌在全球市場的吸引力，尤其是隨著比亞迪在海外市場版圖快速擴張，公司正積極研究如何藉由賽車運動強化其技術形象。



知情人士稱，競技賽車正持續向混合動力引擎轉型，這與比亞迪的技術路線相契合，因此公司正在評估多個選項，包括勒芒24小時耐力賽在內的世界耐力錦標賽及F1，進軍方式可能採取自行組建新車隊的形式，或者是通過潛在收購現有車隊來實現。



不過，進軍F1的潛在成本可能是比亞迪面臨的一大障礙。有知情人士透露，研發並投入一輛賽車通常需要數年談判，且單個F1賽季的投入成本可能高達5億美元，這對企業財務規劃是極大的挑戰。目前比亞迪內部尚未作出最終決定，也不排除評估後決定不參與任何賽事的可能性。



比亞迪AH股齊偏軟，現跌0.66%，報95.96元人民幣；H股微跌0.1%。



《經濟通通訊社11日專訊》