【ＡＩ】「龍蝦」安全風險受關注，上門卸載成新生意，最低29.9元

開源AI智能體OpenClaw（「龍蝦」）的安全風險日益受到關注，在內地官方接連發布風險提示之下，微博已出現「第一批養蝦人開始花錢請人上門卸載」的話題。據《藍鯨新聞》報道，從二手交易平台查詢發現，昨日有不少「上門卸載OpenClaw」服務上架，服務詳情為「專業遠程/上門卸載，安全乾淨無殘留」，還有帖子表示「上門卸載解決你的AI焦慮」、「一次上門、徹底卸載，守護最好的人類」，「專治各種AI上癮症、token耗盡焦慮、黎曼猜想強迫症……」。



報道引述相關店主指，「上門卸載」服務確實存在，「已經有人在諮詢了，有的是擔心安全風險，也有的是覺得太燒錢」。而與「上門安裝」的費用相比，「上門卸載」明顯更低，報價從29.9元（人民幣．下同）到299元不等。有店主表示，「肯定便宜啊，卸載沒有安裝那麼複雜，而且也不用給客戶講具體怎麼使用，省事多了」。



報道提到，和500元一次的上門安裝費用相比，後續使用過程中，OpenClaw堪稱token的「銷金窟」。有博主發帖稱，周末在自己電腦部署了OpenClaw，「一晚上就問幾句好，讓他幫我查了一些數據，100萬token就沒了，還欠費了……」國金證券分析指出，OpenClaw爆熱帶動Token消耗爆發。根據OpenRouter，OpenClaw當前為App & Agent流行度排名第一，截至目前累計Token消耗量達到8.52T。

《經濟通通訊社11日專訊》