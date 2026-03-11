  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

11/03/2026 10:17

【中東戰火】翟雋訪阿聯酋見副總理兼外長阿卜杜拉：推動早日停火止戰

　　中國外交部網站今日發文稱，中國政府中東問題特使翟雋10日訪問阿聯酋，會見阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉。

　　阿卜杜拉介紹了當前地區局勢和阿方立場，表示阿方不是戰爭當事方，一貫致力於維護地區和平穩定，不應受到攻擊。阿方感謝中方秉持公正立場，高度重視中方重要作用，歡迎中國特使在地區穿梭斡旋，願同中方共同推動地區局勢走向緩和。阿方高度重視並將全力保護好在阿中國人員和機構安全。

　　翟雋表示，中方對當前戰火在整個海灣地區延燒深表關切。中方一貫認為，海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，任何攻擊平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。地區生戰生亂不符合任何一方利益，實現停火止戰才是走出當前困境的根本出路。衝突爆發後，阿方沉著冷靜應對，採取保持克制的負責任態度，中方對此表示讚賞，願同阿方加強溝通協調，共同做有關各方工作，推動早日實現停火止戰。希望阿方繼續全力保障在阿中國人員和機構安全。

　　訪問期間，翟雋特使還會見了阿聯酋總統中國事務特使哈勒敦，就進一步推動雙邊關係發展深入交換意見。
《經濟通通訊社11日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】政協會議閉幕，王滬寧：為「十五五」開好局起好步，...

11/03/2026 11:07

聚焦兩會2026

中東簡報 | 伊朗戰火第12日局勢簡報

11/03/2026 09:35

中東戰火

海灣戰事陷入多方博弈

10/03/2026 17:26

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區