AH股新聞

11/03/2026 11:54

【ＡＩ】馬化騰半夜發朋友圈：還有一批「龍蝦系」產品陸續趕來

　　騰訊(00700)昨日在其微信公眾號「騰訊」公布旗下全系「龍蝦」產品矩陣，主席馬化騰今日凌晨2時許在朋友圈轉發該篇文章，並細數自家「龍蝦」稱，「自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦、企業蝦、雲桌面蝦，安全隔離蝦房、雲保安、知識庫……還有一批產品陸續趕來」。

　　騰訊該篇文章還在頁首顯示的公眾號名稱前加上「正在鵝廠養蝦的」描述。據該文章介紹，「龍蝦」矩陣包括騰訊版「免部署小龍蝦」WorkBuddy、內測中的QClaw、騰訊雲Lighthouse、智能體開發平台ADP、騰訊雲桌面等。

　　其中內測中的QClaw較受關注。據文章介紹，QClaw是基於OpenClaw打造的本地AI助手，可在Windows/Mac上一鍵安裝，覆蓋逾5000 skills，可通過微信對話遠程操控。「不管你在哪兒，在微信上發個信息給龍蝦助理，家裏的電腦就能幫你算報表、傳文件」。

　　另據外國科技媒體《The Information》指，騰訊正秘密為微信打造的新AI Agent，計劃年中測試、三季度上線。報道稱，這款智能體將嵌入微信，以對話形式接入數百萬個小程式，可替代用戶完成叫車、外賣等任務。
《經濟通通訊社11日專訊》

