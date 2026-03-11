  • 會員
AH股新聞

11/03/2026 13:51

【ＡＩ】彭博：中國限制銀行、國企和政府機關等使用OpenClaw

　　據《彭博》報道，開源AI智能體OpenClaw在中國推廣得如火如荼之際，中國官方開始擔憂其安全風險問題。報道引述知情人士稱，國有企業和政府機關等已被要求在辦公網絡環境下限制使用這一工具。

　　知情人士表示，包括大型銀行在內的國企和政府機關已收到通知，出於安全風險擔憂，限制在辦公電腦設備和環境部署OpenClaw；已經安裝相關應用的需要立即停用，並安排刪除或上報進行安全核查。

　　一些知情人士還稱，大型國有銀行和一些政府部門更完全禁止員工在辦公電腦上以及使用公司網絡的個人手機上安裝這一工具，軍隊家屬亦受到相關限制。不過，也有知情者指，部分機構仍允許經報備批准後安裝OpenClaw。

　　報道指，中國工信部和國資委沒有立即回覆《彭博》的置評請求。

　　OpenClaw作為智能體平台可以創建自主運行工具，幫助用戶處理日常事務，但同時要求獲准接入用戶的大量數據，並可能將數據對外傳輸，由此帶來數據安全風險。監管部門對此已開始警惕，國家互聯網應急中心周二發布了關於OpenClaw安全應用的風險提示，凸顯政府在鼓勵AI發展的同時，正試圖控制隨之而來的風險。
《經濟通通訊社11日專訊》

