【ＡＩ】AWE2026明起上海舉行，石頭科技、雷鳥創新等具身智能及AI眼鏡產品首亮相

2026中國家電及消費電子博覽會(AWE2026)將於3月12-15日在上海舉行。據《財聯社》報道，從AWE主辦方及多家品牌商方面獲悉，今次大會焦點主要是具身智能、AI眼鏡等產品，其中，科沃斯(滬:603486)首款具身智能產品，石頭科技(滬:688169)全球首款雙輪腿架構、可掃樓梯的爬樓掃地機器人G-Rover，均為國內首次亮相。格力電器(深:000651)將首展高精度協作智能機器人，碳化硅芯片和超級工廠將首次亮相AWE。



此外，TCL旗下雷鳥創新首發AR智慧生活服務，高德掃街榜正式登陸智能眼鏡；阿里(09988)旗下千問AI眼鏡將首次開放國內線下展陳與體驗；韶音科技(韶音)OpenVision與OpenGuide兩款全新AI眼鏡概念產品國內首展，開放式濾噪新物種OpenFit Pro國內首次亮相；BleeqUp攜超影擎AI運動拍攝眼鏡首次亮相；海爾智家(滬:600690)全球首套L4級智能體家電Seeker套系將完成線下首展；特斯拉展示特斯拉人形機器人Tesla Bot。追覓科技方面，上百項全球首發的全新品類與首創技術亮相，覆蓋日常出行、居家生活，到戶外體驗、地面出行乃至天空宇宙等多個領域。

《經濟通通訊社11日專訊》