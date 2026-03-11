【中東戰火】中國外交部：中國為和平奔走的步伐不會停，將繼續同各方加強溝通

中東地區緊張局勢持續加劇，戰火升級外溢風險增多，中國外長王毅過去兩天先後同科威特、巴林、巴基斯坦、卡塔爾四國外長通電話，就伊朗局勢交換意見。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及相關情況時指出，從戰事爆發第一天起，中方就明確呼籲停火止戰，重回對話談判，堅持政治解決。王毅外長近日持續就伊朗局勢展開外交斡旋，再次同地區國家外長通話溝通，致力於勸和止戰、緩局降溫，中國政府中東問題特使此刻正在地區穿梭訪問。



郭嘉昆強調，作為聯合國安理會常任理事國和中東國家的真誠朋友，中國為和平奔走的步伐不會停，捍衛公平正義的聲音不會止，將繼續同包括衝突當事方在內的有關各方加強溝通，為緩和局勢、恢復和平發揮建設性作用。



另外，伊朗據報正在霍爾木茲海峽布置水雷，美國總統特朗普發文警告伊朗立即將之清除，否則面臨前所未有的後果；美軍隨後公布，在霍爾木茲海峽附近摧毀了16艘布雷艦。對此，郭嘉昆表示，中方對當前中東局勢持續緊張深感憂慮，當務之急是有關各方立即停止軍事行動，盡快重回對話談判的軌道，避免局勢進一步升級惡化。

《經濟通通訊社11日專訊》