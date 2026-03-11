《提振消費》美團：江浙滬等地「春假」期間始發機票預訂量最高增254%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

今年政府工作報告支持有條件的地方推廣中小學春秋假，多個省市近日相繼公布「春假」安排，當中不少都與清明或五一假期相連，能夠請假拼出6-8天小長假，內地旅遊市場迎來新一輪出行熱潮。據《品橙旅遊》引述美團旅行數據指出，近一周以來，江浙滬等多地始發的機票預訂量明顯增長，最高增速達254%，而「春假」期間預訂親子民宿、大型主題樂園門票的預訂量均大增。



據了解，杭州市的春假在4月28日至30日；成都、南京的春假則為4月1日至3日。美團旅行數據顯示，4月28日至5月5日期間，從杭州出發的機票預訂量增速高達254%，熱門目的地涵蓋北京、廣州、深圳等核心城市，甚至延伸至烏魯木齊、蘭州、海口等地。至於清明前後的春假時段（4月1日至6日），從成都、南京出發的機票預訂量同比分別增長72%和84%。



*春假明顯推動家庭出遊，相關客源的親子民宿訂單量倍增*



數據並顯示，4月1日至6日期間，南京客源的親子民宿訂單量同比增長超十倍，成都客群的親子民宿訂單量增速超過七倍；4月28日至5月5日，杭州客源的親子民宿預訂同比增長超十倍，家庭出遊對假日消費的拉動作用日益凸顯。



與此同時，數據顯示，3月以來，上海迪士尼樂園搜索量增長8倍、上海樂高樂園搜索量增長5倍；搜索熱度最高的客源城市集中在上海、蘇州、杭州等長三角地區。而在近一周，上海樂高樂園度假區「2大1小」親子票預訂量環比增速達65%，「1大1小」親子票預訂量也環比增長20%。



此外，美團旅行數據顯示，在已公布春假的省市中，市民預訂熱度排名前十的景區分別為：北京環球度假區、上海迪士尼度假區、黃山風景區、中國國家博物館、廣州長隆野生動物世界、上海樂高樂園度假區、南京科技館、秦始皇帝陵博物院（兵馬俑）、珠海長隆海洋王國、故宮博物院（故宮），當中大型主題樂園佔一半。

