中金公司(03908)發行第一期公司債券籌獲60億人幣，票息最低1.62%

中金公司(03908)(滬:601995)公布，2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），發行額60億元（人民幣．下同），為規劃上限。
該集團指，債券品種一發行規模30億元，票面利率1.62%，超額認購倍數2.48倍，為期2年，品種二發行規模30億元，票面利率1.73%，超額認購2.4倍，為期3年，債券承銷機構及關聯方共參與認購債券16億元。
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票
11/03/2026 08:50
中金公司(03908)(滬:601995)公布，2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），發行額60億元（人民幣．下同），為規劃上限。
該集團指，債券品種一發行規模30億元，票面利率1.62%，超額認購倍數2.48倍，為期2年，品種二發行規模30億元，票面利率1.73%，超額認購2.4倍，為期3年，債券承銷機構及關聯方共參與認購債券16億元。
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF