  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

11/03/2026 08:50

中金公司(03908)發行第一期公司債券籌獲60億人幣，票息最低1.62%

　　中金公司(03908)(滬:601995)公布，2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），發行額60億元（人民幣．下同），為規劃上限。

　　該集團指，債券品種一發行規模30億元，票面利率1.62%，超額認購倍數2.48倍，為期2年，品種二發行規模30億元，票面利率1.73%，超額認購2.4倍，為期3年，債券承銷機構及關聯方共參與認購債券16億元。
《經濟通通訊社11日專訊》

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】政協會議閉幕，王滬寧：為「十五五」開好局起好步，...

11/03/2026 11:07

聚焦兩會2026

中東簡報 | 伊朗戰火第12日局勢簡報

11/03/2026 09:35

中東戰火

海灣戰事陷入多方博弈

10/03/2026 17:26

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區