《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|1620.03
|佰維存儲
|(688525)
|1289.61
|兆易創新
|(603986)
|1153.17
|工業富聯
|(601138)
|1050.15
|國電南瑞
|(600406)
|1037.11
|貴州茅台
|(600519)
|1028.52
|特變電工
|(600089)
|988.61
|寒武紀
|(688256)
|972.80
|亨通光電
|(600487)
|950.66
|瀾起科技
|(688008)
|922.57
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6309.96
|新易盛
|(300502)
|2832.12
|天孚通信
|(300394)
|2524.92
|中際旭創
|(300308)
|2342.93
|立訊精密
|(002475)
|2149.70
|華工科技
|(000988)
|2065.33
|東山精密
|(002384)
|1444.35
|陽光電源
|(300274)
|1427.33
|協鑫集成
|(002506)
|1313.46
|網宿科技
|(300017)
|1081.67
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票