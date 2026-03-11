  • 會員
AH股新聞

11/03/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)1620.03
佰維存儲(688525)1289.61
兆易創新(603986)1153.17
工業富聯(601138)1050.15
國電南瑞(600406)1037.11
貴州茅台(600519)1028.52
特變電工(600089)988.61
寒武紀(688256)972.80
亨通光電(600487)950.66
瀾起科技(688008)922.57
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)6309.96
新易盛(300502)2832.12
天孚通信(300394)2524.92
中際旭創(300308)2342.93
立訊精密(002475)2149.70
華工科技(000988)2065.33
東山精密(002384)1444.35
陽光電源(300274)1427.33
協鑫集成(002506)1313.46
網宿科技(300017)1081.67

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》

