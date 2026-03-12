【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

全國人大會議下午3時在人民大會堂舉行閉幕會，國家主席習近平，國務院總理李強等黨和國家領導人出席，全國人大委員長趙樂際發表講話稱，會議圓滿完成了各項議程。會議堅持發揚民主、集思廣益，嚴格依法辦事，形成廣泛共識，是一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會。



趙樂際稱，各位代表肩負黨和人民重托，認真履行法定職責，審議批准政府工作報告等報告，審查批准國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要和年度計劃、預算，審議通過生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法，會議成果體現了黨的主張和人民意志的高度統一，彰顯了在以習近平為核心的黨中央堅強領導下團結奮鬥、與時俱進把強國建設、民族復興偉業不斷推向前進的堅定信心和磅礡力量。



他表示，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，實施好「十五五」規劃綱要具有重大意義。準確把握「十五五」時期經濟社會發展的指導思想、重要原則、目標任務、政策舉措，按照本次大會部署安排，扎實有效做好各項工作，堅定不移辦好自己的事，努力實現「十五五」良好開局，一步一步把宏偉願景變成美好現實。



他並稱，要立足人大職能職責，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，踐行全過程人民民主，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，切實發揮國家根本政治制度優勢，認真履行憲法法律賦予的職責，為實現「十五五」目標任務提供法治保障；人大代表要忠實代表人民利益和意志，依法履職盡責，密切聯繫群眾，在本職崗位上建功立業、作出貢獻。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》