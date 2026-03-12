  • 會員
AH股新聞

12/03/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2482.12
紫金礦業(601899)1524.39
工業富聯(601138)1464.99
貴州茅台(600519)1408.55
中國鋁業(601600)1250.86
佰維存儲(688525)1230.14
亨通光電(600487)1126.27
德業股份(605117)1030.71
洛陽鉬業(603993)971.24
中國石油(601857)918.31
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)5653.40
陽光電源(300274)3743.42
天孚通信(300394)2736.93
華工科技(000988)2394.50
中際旭創(300308)2184.35
新易盛(300502)2160.65
東山精密(002384)1376.22
濰柴動力(000338)1162.24
天賜材料(002709)1124.76
思源電氣(002028)1110.64

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》

