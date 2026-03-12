《神州頭條》報章頭版摘要：加強穩市機制建設，淨化資本市場生態

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



全國政協十四屆四次會議閉幕，習近平等出席

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國人民政治協商會議會議圓滿完成各項議程，11日在人民大會堂閉幕。會議號召，人民政協各參加單位和廣大政協委員要更加緊密地團結在以習近平為核心的中共中央周圍，戮力同心、勇毅前行，堅定不移走中國特色社會主義道路。



代表委員暢談推進資本市場改革，提升上市公司「可投性」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國證監會主席吳清3月6日表示，上市公司質量將更高、結構更優。重點是在持續狠抓上市公司「真實性」基礎上，進一步提升「可投性」。多位代表委員表示，以提升投資價值和投資者回報為導向的資本市場改革正加速推進。



在築牢生態屏障中尋求發展新機

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年政府工作報告明確提出「加快推動全面綠色轉型」。參加全國兩會的多位人大代表、政協委員表示，要把握綠色轉型機遇，在築牢生態屏障中尋求發展新機，在低碳技術突圍和融合發展中重塑產業新優勢。





《上海證券報》



讓創新鏈與產業鏈「無縫對接」，代表委員建言科技創新與產業創新融合

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年全國兩會，從打通科技成果轉化的機制堵點，到夯實未來產業的材料根基，再到構建「科技+產業」融合發展新範式，代表委員圍繞「如何讓企業更好地成為創新的主體」這一命題，帶來了來自科研一線、產業前沿的思考與實踐。



「上海價格」加速走向世界舞台中央

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

展望「十五五」時期，受訪代表委員和專家學者建議，上海持續深化金融制度型開放，進一步提升「上海價格」的話語權和影響力，助力全面提升上海國際金融中心建設能級。





《證券時報》



加強穩市機制建設，淨化資本市場生態

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國人大代表、北京大學博雅特聘教授田軒表示，強監管緊扣資本市場高質量發展的訴求。從穩市機制建設，到鞏固和提升財務造假綜合懲防效能，一系列舉措都意在優化資本市場生態，營造公平、公開、公正的交易環境。



強化行刑銜接立體追責，完善投資者合法權益保護體系

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監主席吳清在全國人大會議經濟主題記者會上表示，證監會將持續完善投資者合法權益保護體系。全國兩會期間，多位代表委員建議推動證券法、註冊會計師法的修訂與完善，加快出台更多司法解釋，加大證券違法犯罪行為懲戒力度。

《經濟通通訊社12日專訊》