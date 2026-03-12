《鍾之日記》油股逆市造好，券商集體疲軟

3月12日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中東局勢未見緩和，有商船經過霍爾木茲海峽遭襲，油價再度上升，美股隔晚走軟，港股低開低走，油股逆市造好。恒指午後跌幅收窄，最終全日收報25716，跌182點或0.7%，二連跌；主板成交近2422億元。



*兩會閉幕日滬指收跌0.1%，能源股續漲*



十四屆全國人大四次會議下午在北京人民大會堂舉行閉幕會，議程合共要表決11項決議草案或草案，包括政府工作報告、「十五五」規劃綱要的決議草案以及國家發展規劃法的草案等。兩會行情落幕，滬綜指今日輕微收跌0.1%，報4129.1點，深成指跌0.63%，創業板指也跌0.96%。兩會期間（3月5日-12日）滬綜指累升1.1%。滬深兩市今日成交額2.44萬億元人民幣，較上日減少665億元人民幣或2.7%。



中東衝突未見停火跡象，券商稱隨著能源危機持續演繹，煤炭的替代需求增長。煤炭股逆市收高，兗礦能源(滬:600188)等多股漲停。此外，綠色電力概念午後走強，綠色動力(滬:601330)、大唐發電(滬:601991)封板。



方正證券近期研報稱，復盤歷史來看，兩伊戰爭、2011阿拉伯之春、2022年俄烏衝突都引起能源價格不同程度的上漲，油氣價格傳導至煤炭，主要是通過煤化工和發電兩個途徑。若本次美伊衝突緩解、對海峽封鎖時間較短，煤價上漲空間相對有限；若封鎖時間較長、甚至轉為常態化，煤炭價格中樞將整體上移，其作為能源壓艙石的地位有望進一步鞏固。



*中東再起戰火，油價破百帶動油股*



伊朗無人機周三(11日)襲擊阿曼塞拉萊港的石油儲存設施。據直接收到港口代理通知的知情人士透露，作為預防措施，阿曼已通知所有船舶撤離主要石油出口碼頭費赫勒港(Mina Al Fahal)。油價再度走高，布蘭特期油今早延續昨晚升勢，再飆近一成，價格重回每桶100美元上方。



為應對全球石油供應緊張，國際能源署(IEA)成員國早前一致同意釋放4億桶戰略石油儲備，規模為有史以來最大。儲備將在符合各成員國國情的適當時間內投放市場，部分成員國也將採取額外的緊急措施加以補充。美國能源部亦宣布，將於下周起釋放1.72億桶戰略儲備。



不過，分析人士指出，釋放儲備的實際作用或有限，因為4億桶僅相當於全球約4天的原油產量，或波斯灣地區16天的原油過境量。能源諮詢機構Wood Mackenzie表示，目前中東衝突導致海灣地區每日向市場供應的石油及石油產品減少約1500萬桶，可能推高原油價格至每桶150美元。



石油股方面，中海油(00883)一度高見29.44元，創歷史新高，最終收升3.7%，報29.1元；中石油(00857)收升1.1%，報10.62元；惟中石化(00386)跌1.4%，報4.98元。



摩根大通發表研究報告指，油價若長期維持於每桶80美元以上，將為主要石油公司帶來顯著上行空間，而周末中東衝突進一步升級，或導致短期內油價突破每桶100美元。中海油因其70%的石油產量結構，對油價走勢最為敏感。該行將中海油的評級由「中性」升至「增持」，目標價由23元上調至31元。



*兩券商遭ICAC調查，股價齊挫*



廉政公署及證監會聯合發出通告，證實於3月10日及11日展開名為「熔斷」（Fuse）的聯合行動，以打擊內幕交易及貪污行為，共搜索了14處地點，廉政公署逮捕了6男2女，包括兩家持牌證券公司及一家持牌對沖基金管理公司的高級管理人員，以及一名中介人。



事關持牌證券公司的高級行政人員涉嫌接受對沖基金管理公司實控人超過400萬元的賄賂，在多家香港上市公司進行股份配售的機密資料公開前，向其披露有關資料。憑藉這些內幕消息，這家持牌對沖基金管理公司透過在市場上賣空相關股票和/或訂立空頭股票互換合約，為其對沖基金建立了相關股票的空頭部位。當配股消息公開後，相關股票的股價下跌，該對沖基金據稱從其空頭部位中獲利約3.15億美元。



據悉，遭拘捕的券商人員來自中信證券香港分公司及國泰君安國際(01788)。其中，國泰君安國際一名被拘捕人員，為其股票資本市場(ECM)主管潘舉鵬。國泰君安國際早上公告，證實香港辦公室被搜查，且一名僱員被拘留。公告稱，鑒於調查，公司已於3月10日即時暫停被拘留僱員的所有營運及執行職務及權力；公司董事會確認，整體業務及營運，包括投資銀行業務在內的所有業務板塊，均維持正常開展，公司財務穩健，各項經營活動合規有序地穩定進行。



國泰君安國際股價受壓，最多跌6.5%，全日挫4.2%，報2.51元；國泰海通(02611)挫4.2%。同時遭調查的中信証券(06030)則跌1.7%，收報24.86元。其他券商亦疲，中金(03908)跌2.9%，中信建投(06066)軟1.6%。



