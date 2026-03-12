  • 會員
AH股新聞

12/03/2026 15:27

【ＡＩ】內地多家信託公司收監管提示，防範OpenClaw相關安全風險

　　據《上海證券報》報道，多家信託公司近日收到監管關於AI智能體潛在風險的提示，即轉發工信部發布的防範OpenClaw（暱稱「小龍蝦」）開源智能體安全風險的相關內容，並提示轄內信託公司注意相關安全風險。有信託公司人士透露，收到提示後公司正在抓緊排查。

　　3月11日晚間，工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台發布「六要六不要」建議，提示防範OpenClaw開源智能體安全風險。建議明確了四大典型應用場景安全風險，即智能辦公場景主要存在供應鏈攻擊和企業內網滲透的突出風險，開發運維場景主要存在系統設備敏感信息洩露和被劫持控制的突出風險，個人助手場景主要存在個人信息被竊和敏感信息洩露的突出風險，金融交易場景主要存在引發錯誤交易甚至帳戶被接管的突出風險。

　　國家互聯網應急中心3月10日也發布關於OpenClaw安全應用的風險提示，其中提到OpenClaw對金融、能源等關鍵行業，可導致核心業務數據、商業機密和代碼倉庫洩露，甚至會使整個業務系統陷入癱瘓，造成難以估量的損失；對於個人用戶，可導致隱私數據（例如照片、文檔、聊天記錄）、支付帳戶、API密鑰等敏感信息遭竊取。
《經濟通通訊社12日專訊》

