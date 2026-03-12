蘋果iPhone 17e與MacBook Neo內地開售，國補後價格均跌破四千元

3月11日，蘋果iPhone 17e與MacBook Neo正式開售。此次發售的兩款產品打破了蘋果以往的價格底線，國補後均低於4000元（人民幣．下同）。其中，MacBook Neo更是成為蘋果史上首款價格跌破4000元大關的筆記本電腦，被媒體稱為「蘋果最親民的產品」。



其中，MacBook Neo官方指導價4599元起，符合條件的學生和教師通過教育優惠可享3999元的價格，若再疊加國家補貼，部分用戶實際到手價可低至3500元左右。更有博主曬單稱，疊加教育優惠、國家補貼、平台補貼及以舊換新等多重優惠後，最終的入手價低至2429元。iPhone 17e的情況類似，其256GB版本官方售價4499元，參與補貼後起售價降至3999元，成為蘋果在售iPhone中價格最低的一款。



在配置方面，MacBook Neo摒棄了成本較高的M系列芯片，而是搭載手機級別的A18 Pro移動芯片，顯示器也降級為13英寸Liquid視網膜顯示屏，定位滿足日常辦公、學習等基礎場景。iPhone 17e則搭載A19芯片，採用6.1英寸屏幕，存儲256GB起步。

《經濟通通訊社12日專訊》