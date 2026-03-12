《中國要聞》胖東來于東來回應40億資產利潤分配給員工：真實情況

胖東來創始人于東來3月11日在社交平台發文，就胖東來40億元資產利潤分配方案作出回應，稱「這是真實的情況，不要再猜想了」。于東來表示，26年以來，胖東來追求的是靠制度和股份制的運營模式。早期股東屬於無償贈予和代持方式。分配依照公平原則，按崗位價值規劃標準。



于東來表示，上述方案的目的是激發員工的潛能，並在遵循國際企業運營模式的基礎上，探索更科學先進的企業運營模式，強化投資者和企業對員工和管理者的尊重、認可和關愛，平衡貧富差距。



*基層員工人均可分20萬元*



3月8日，于東來公布資產利潤的分配標準：胖東來集團合計員工10194人，資產總額約37.93億元（人民幣．下同），管理團隊與員工各佔約50%。未來該批資產將作為公司股本，每年利潤的50%以獎金形式發放予團隊，50%歸股東收益。



具體分配上，718名管理人員（涵蓋店長、店助、處長等層級）合計獲分配15.14億元的資產，其中12名店長共分得2.4億元，人均可分得2000萬元。563名技術人員獲分配4.68億元的資產，兩名最高級別的技術人員人均可分得1000萬元。一線員工共8913人，他們可分配剩餘的約18.11億元的資產，其中280名「班長」人均標準為30萬元，8633名「普通員工」人均標準為20萬元。

