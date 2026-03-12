微信功能更新：通話彈窗新增「忽略」選項，語音轉文字可同聲傳譯

微信官方今日宣布功能上新，有暫時不想接的微信語音/視頻可點擊「忽略」，點擊後通話彈窗將消失，對方也不會收到「已拒絕」的提示。微信視頻還新增支持鎖定屏幕，該功能正逐步放量中。



此外，微信語音轉文字將支持「同聲傳譯」，目前微信語音翻譯支持包括中文在內的18種語言翻譯。

《經濟通通訊社12日專訊》