照顧者 情緒健康
AH股新聞

12/03/2026 08:51

【ＡＩ】官方降溫之際，國家超算互聯網向OpenClaw用戶免費發1000萬Tokens

　　開源人工智能體OpenClaw﹙俗稱「龍蝦」﹚近期大熱，中國官方一再提示存在安全風險之際，3月11日，國家超算互聯網宣布面向平台的全體OpenClaw用戶，免費發放每人限時2周總計1000萬Tokens額度。同時，平台還公布了OpenClaw的Token續購價格，最低0.1元(人民幣．下同)/百萬Tokens，較市場均價有明顯降幅。

　　隨著開源AI智能體OpenClaw在全球開發者社區持續走熱，用戶在實際使用中面臨的算力成本問題也日益凸顯。智能體應用正從「生成式」邁向「自主執行」階段，單次交互的Token消耗量呈指數級增長，尤其是OpenClaw這類複雜智能體項目的湧現，讓算力需求迅速攀升。

　　業內估算，一個成熟智能體的日均Token消耗可達傳統對話模型的數十倍，算力帳單成為眾多個人用戶和小微企業難以回避的現實難題。

　　根據規則，用戶在活動期間登錄平台，通過簡單操作即可一鍵部署OpenClaw，系統將自動發放1000萬Tokens福利，供用戶在兩周內使用。
《經濟通通訊社12日專訊》

照顧者 情緒健康

