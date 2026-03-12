【關稅戰】美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關稅鋪路

美國貿易代表辦公室宣布，根據《1974年貿易法》第301條，對中國和歐盟等16個貿易夥伴啟動貿易調查，為徵收新關稅鋪路。



此前美國最高法院上月推翻了特朗普對等關稅，美國總統特朗普認為關稅對增加財政收入和製造業重回美國至關重要，尋求恢復徵收關稅。



美國貿易代表格里爾表示，這項查可能導致今年夏季前針對中國、歐盟、印度、日本、南韓和墨西哥加徵新關稅。其他接受調查的貿易夥伴包括台灣、越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、新加坡、印尼、孟加拉國、瑞士和挪威。作為美國第二大貿易夥伴的加拿大未被列為調查對象。



格里爾在電話會議上向記者表示：「這些調查將聚焦于我們掌握證據表明存在結構性產能過剩的經濟體，以及多個製造業領域的生產問題，這些領域有的持續存在較大貿易順差、或產能利用不足甚至產能閒置。」貿易代表辦公室計劃5月5日舉行聽證會。



華府同時調查一項涵蓋逾60個國家、禁止進口強迫勞動產品的禁令。格里爾指，其他調查陸續有來，但沒有具體說明哪些行業或國家可能會受到影響，只是暗示調查可能涉及數碼服務稅、藥品定價等。

《經濟通通訊社12日專訊》