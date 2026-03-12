《中國要聞》追覓汽車、手機全系列亮相AWE2026，汽車對標小米SU7 Ultra

2026中國家電及消費電子博覽會(AWE2026)今日起在上海舉行。據《新浪科技》報道，追覓汽車全系在展會亮相，現場工作人員透露，其車型定位偏運動，目前產品外觀與未來量產版「變化不會太大」，而在價格方面，追覓汽車對標小米SU7 Ultra，預計會在60-70萬元（人民幣．下同）左右。



此外，現場工程師透露，得益於追覓此前在電機、電池等方面的技術積累，追覓汽車能夠實現1.8秒的0-100公里加速成績，續航里程會在1000公里。



*追覓手機999美元起，「黃金版」按黃金克重定價*



另外，追覓手機全系列產品也正式對外亮相。現場工作人員透露，追覓手機價格會根據不同定制服務而有所區別，「旗艦功能手機起步價預計會在999美金（約合6872元）起」，不過現場展示的多款高奢定制手機，價格會根據黃金克重而定，「有7、8萬的，也有10萬以上的」。工作人員表示，今日現場已經有幾位客戶預定了追覓手機。



關於手機配置以及系統，工作人員介紹，追覓手機目前採用安卓16操作系統，但可能在明年轉而採用自主研發的操作系統。除了追覓手機之外，追覓還擴展了智能手錶、智能耳機等品類，也是主打輕奢定位。

《經濟通通訊社12日專訊》