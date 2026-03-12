《Ａ股行情》滬綜指近平開，美國對中歐等16夥伴啟動貿易新調查

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

外圍風險上升，美國對中國、歐盟、日本等16個經濟體發起301調查，為新的關稅措施鋪路。滬深股市今早走勢個別，滬綜指低開0.01%報4133.2點，深成指低開0.05%，創業板指高開0.22%。



美國最高法院上月推翻了特朗普對等關稅，惟美國總統特朗普認為關稅對增加財政收入和製造業重回美國至關重要，尋求恢復徵收關稅。美國貿易代表辦公室宣布，根據《1974年貿易法》第301條，對16個貿易夥伴啟動新的貿易調查。美國貿易代表格里爾表示，這項查可能導致今年夏季前針對中國、歐盟、印度、日本、南韓和墨西哥加徵新關稅。其他接受調查的貿易夥伴包括台灣、越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、新加坡、印尼、孟加拉國、瑞士和挪威。



格里爾又說，預計將對以強迫勞動生產的商品，展開另一項301條款調查，涵蓋約60個國家。其他調查陸續有來，可能涉及數碼服務稅、藥品定價等。



國際能源署同意從緊急石油儲備中釋放4億桶石油，其中美國將於下周開始釋放1.72億桶石油。油價延續漲勢，因伊朗衝突長期化的擔憂超過了原油釋儲的影響；滬深石油股開盤走疲。



另外，龍蝦熱持續引來官方關注，工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台發布防範OpenClaw安全風險的「六要六不要」建議，呼籲用戶堅持最小權限原則；與此同時，百度智能雲「紅手指Operator」應用正式上線安卓市場，是全球首款手機龍蝦應用。



人行今日進行245億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有230億元逆回購到期，即今日淨投放15億元。

《經濟通通訊社12日專訊》