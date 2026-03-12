  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

12/03/2026 09:30

《Ａ股行情》滬綜指近平開，美國對中歐等16夥伴啟動貿易新調查

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 美國對中歐等16經濟體啟動301調查
▷ 滬綜指低開0.01%報4133.2點
▷ 國際能源署釋放4億桶石油，美國下周釋1.72億桶

　　外圍風險上升，美國對中國、歐盟、日本等16個經濟體發起301調查，為新的關稅措施鋪路。滬深股市今早走勢個別，滬綜指低開0.01%報4133.2點，深成指低開0.05%，創業板指高開0.22%。

　　美國最高法院上月推翻了特朗普對等關稅，惟美國總統特朗普認為關稅對增加財政收入和製造業重回美國至關重要，尋求恢復徵收關稅。美國貿易代表辦公室宣布，根據《1974年貿易法》第301條，對16個貿易夥伴啟動新的貿易調查。美國貿易代表格里爾表示，這項查可能導致今年夏季前針對中國、歐盟、印度、日本、南韓和墨西哥加徵新關稅。其他接受調查的貿易夥伴包括台灣、越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、新加坡、印尼、孟加拉國、瑞士和挪威。

　　格里爾又說，預計將對以強迫勞動生產的商品，展開另一項301條款調查，涵蓋約60個國家。其他調查陸續有來，可能涉及數碼服務稅、藥品定價等。

　　國際能源署同意從緊急石油儲備中釋放4億桶石油，其中美國將於下周開始釋放1.72億桶石油。油價延續漲勢，因伊朗衝突長期化的擔憂超過了原油釋儲的影響；滬深石油股開盤走疲。

　　另外，龍蝦熱持續引來官方關注，工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台發布防範OpenClaw安全風險的「六要六不要」建議，呼籲用戶堅持最小權限原則；與此同時，百度智能雲「紅手指Operator」應用正式上線安卓市場，是全球首款手機龍蝦應用。

　　人行今日進行245億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有230億元逆回購到期，即今日淨投放15億元。
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】全國人大會議下午3時閉幕，表決政府工作報告、十五...

12/03/2026 08:25

聚焦兩會2026

說說心理話

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 一周定存合集，匯立銀行一周港元定存年息高達20...

08/03/2026 10:55

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區