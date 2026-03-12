《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.64%，煤炭、化工板塊逆勢上漲

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

A股三大指數早盤集體下跌，滬指上午收跌0.64%報4106.96點，深成指跌1.35%，創業板指跌1.67%。滬深兩市半日成交額15948億元（人民幣．下同），較上日縮量737億元或4.4%，



盤面上，煤炭、化工板塊逆勢上漲，煤炭整體漲4.2%，兗礦能源(滬:600188)升停封板；隨著中東衝突的驟然升級，全球能源供應鏈正面臨嚴峻挑戰，動力煤價格受此影響已飆升至一年多以來的最高水平。長江證券測算顯示，若霍爾木茲海峽長期封鎖，全球電力用煤需求可能年化增加8486萬噸；若我國煤化工裝置滿負荷運行，僅此一項便將拉動國內煤炭消費近5000萬噸。



另外，算力概念先升後回，其中宏景科技(深:301396)半日錄得升幅14.3%。隨著開源AI智能體OpenClaw（暱稱「龍蝦」）在全球開發者社區持續走熱，算力需求亦迅速攀升。不過內地監管機構多次發出安全風險警示，為龍蝦熱降溫。最新有工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台發布防範OpenClaw開源智能體安全風險的「六要六不要」建議。



券商方面，中信証券及國泰君安國際香港辦公室遭香港監管突擊搜查，其中國泰君安國際有一名高管被廉署帶走。中信證券(滬:600030)A股上午收跌1.07%，香港子公司被查的國泰海通(滬:601211)跌0.9%。



有色金屬、軍工、半導體板塊繼續調整。滬深市場超3900隻個股下跌。

《經濟通通訊社12日專訊》