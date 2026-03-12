  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

12/03/2026 15:07

《Ａ股行情》全國人大會議閉幕，滬綜指收跌0.1%，兩會期間滬指累升1%

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 十四屆全國人大四次會議3月12日閉幕
▷ 滬綜指3月12日收跌0.1%，兩會期間累升1.1%
▷ 香港廉政公署3月10-11日拘8人涉內幕交易

　　十四屆全國人大四次會議下午在北京人民大會堂舉行閉幕會，議程合共要表決11項決議草案或草案，包括政府工作報告、「十五五」規劃綱要的決議草案以及國家發展規劃法的草案等。兩會行情落幕，滬綜指今日輕微收跌0.1%，報4129.1點，深成指跌0.63%，創業板指也跌0.96%。兩會期間（3月5日-12日）滬綜指累升1.1%。滬深兩市今日成交額2.44萬億元（人民幣．下同），較上日減少665億元或2.7%。

　　中東衝突未見停火跡象，券商稱隨著能源危機持續演繹，煤炭的替代需求增長。煤炭股逆市收高，兗礦能源(滬:600188)等多股漲停。此外，綠色電力概念午後走強，綠色動力(滬:601330)、大唐發電(滬:601991)封板。

　　方正證券近期研報稱，復盤歷史來看，兩伊戰爭、2011阿拉伯之春、2022年俄烏衝突都引起能源價格不同程度的上漲，油氣價格傳導至煤炭，主要是通過煤化工和發電兩個途徑。若本次美伊衝突緩解、對海峽封鎖時間較短，煤價上漲空間相對有限；若封鎖時間較長、甚至轉為常態化，煤炭價格中樞將整體上移，其作為能源壓艙石的地位有望進一步鞏固。

　　另外，香港廉政公署及證監會公布，於3月10日及11日展開聯合行動打擊內幕交易及貪污行為。廉署拘捕6男2女，包括兩家持牌證券公司及一家持牌對沖基金管理公司的高級管理人員，以及一名中介人。涉事券商包括中信證券香港、國泰君安國際(01788)。中信證券(滬:600030)A股收跌0.65%；國泰海通(滬:601211)A股跌0.55%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004687.56-0.36　
上證指數4129.10-0.1010782.20
深證成指14374.87-0.6313636.80
創業板指3317.52-0.96　
科創501383.65-1.24　
B股指數267.39-0.281.72
深證B指1240.19+0.130.54

《經濟通通訊社12日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火 | 滙豐渣打等據報暫緩波斯灣擴張計劃，部分銀行考慮...

12/03/2026 13:19

中東戰火

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區