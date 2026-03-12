  • 會員
AH股新聞

12/03/2026 09:22

【人行操作】人行245億逆回購利率持平，淨投放15億

　　人民銀行公布，今日進行245億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。

　　公開市場今日有230億元逆回購到期，即今日淨投放15億元。
《經濟通通訊社12日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

