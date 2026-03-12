【人行操作】人行245億逆回購利率持平，淨投放15億

人民銀行公布，今日進行245億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有230億元逆回購到期，即今日淨投放15億元。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/03/2026 09:22
