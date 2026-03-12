  • 會員
12/03/2026 10:14

【大國博弈】劍指美國AI軍事化，中國國防部：反對利用AI損害他國主權和領土安全

　　中國國防部網站11日發文指，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題發布消息。

　　對於美國防部要求美科創公司允許軍方不受限制地使用人工智能技術；而在針對委內瑞拉、伊朗的軍事行動中，美軍都大量使用人工智能工具，引發對戰爭倫理與軍事技術應用邊界的深刻擔憂，蔣斌認為，不加限制地推進人工智能軍事化，將人工智能作為侵犯他國主權的工具，讓人工智能過度影響戰爭決策，讓算法掌控人的生殺大權，不僅侵蝕戰爭的倫理與責任約束，還可能導致技術失控，甚至使美國電影《終結者》（The Terminator，港譯《未來戰士》）裏的災難場景成為現實。

　　蔣斌強調，中方始終堅持「以人為本、智能向善」原則，始終認為人工智能軍事應用應堅持由人主導，反對利用人工智能等新興技術優勢謀求絕對軍事霸權、損害他國主權和領土安全。中方願與世界各國一道，推進以聯合國為核心的人工智能多邊治理進程，加強風險預防和管控，確保人工智能始終朝著有利於人類文明進步的方向發展。
《經濟通通訊社12日專訊》

