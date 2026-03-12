中遠暫停巴拿馬港口營運，業內人士：中國首個反制措施

據《路透》引述巴拿馬當地報章報道，中遠海運控股股份有限公司(01919)(滬:601919)已暫停在巴拿馬運河入口處巴爾博亞港的運營。新加坡《聯合早報》指，有行業人士認為，這是北京在巴拿馬政府強制接管這個原屬香港長和(00001)旗下的港口資產後，採取首個反制措施。



《聯合早報》引述業內人士指出，中遠海運暫停巴爾博亞港的運營，意味著該碼頭失去了一個重要的航運客戶。他推測，此舉或與近期圍繞巴拿馬港口經營權的爭議有關。



報道並指，中遠海運合作的貨代公司已收到緊急通知，即日起停止接載所有目的地為巴爾博亞港、或在該港中轉的貨物；已在港貨物轉至巴拿馬科隆省的曼薩尼約國際碼頭或科隆集裝箱碼頭，在途集裝箱需等待後續通知。



率先報道此事的巴拿馬媒體《新聞報》(La Prensa)則指出，中遠此舉不太可能對巴爾博亞港的運營造成重大影響，因為該港口約80%的裝卸業務依賴馬士基集團。



巴拿馬政府1月取消香港長和營運巴拿馬運河兩個港口的合約，並允許丹麥航運巨頭馬士基集團及意大利企業地中海航運公司暫時營運相關港口。在中國交通運輸部9日分別約談馬士基集團及地中海航運公司有關負責人後，國家發改委亦公布，外資司近日與地中海航運公司、馬士基集團進行工作會談，不過沒有透露會談詳情。

