【ＡＩ】追覓NAVEE智能出行新品亮相AWE2026，涵蓋地面無人接駁、水上低空飛行等

2026年中國家電及消費電子博覽會（AWE2026）3月12-15日在上海舉行。據《新浪科技》報道，追覓科技生態企業、智能空間科技品牌NAVEE攜全矩陣智能出行新品亮相，集中展示地面無人接駁、高端智能轎跑、水上低空飛行三大領域的成果。



本次展會上，NAVEE帶來808 Robobus無人接駁機器人，主打極致安全、無感前進、AI智能調度，搭載三倍硬件冗餘安全系統，並配備27個揚聲器環繞聲場，將面向園區、景區、商業體提供末端無人接駁解決方案。



同時，NAVEE還帶來Star Motor智能轎跑S10 P5D車型，續航1100-1250km，與同系列另一款SUV P5A均計劃2027年底上市。目前NAVEE汽車團隊已達約1000人，研發與量產進程全速推進。



在水上出行領域，NAVEE同步推出兩款創新產品：飛行卡丁車最大飛行速度100km/h，最大載人重量85kg，續航20km；水上飛行器VAWEFLY最大飛行速度85km/h，續航80km，打造休閒娛樂與短途出行新體驗。



追覓科技今次共攜上百項全球首發的全新品類與首創技術亮相AWE2026，覆蓋日常出行、居家生活，到戶外體驗、地面出行乃至天空宇宙等多個領域。本次追覓橫跨5大展館，佔地11193平方米，成為AWE有史以來參展面積最大的智能科技生態品牌。

《經濟通通訊社12日專訊》