  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

12/03/2026 11:30

【ＡＩ】「龍蝦」現身AWE2026：MiniMax展示MaxClaw，商湯推出「養蝦」雙路徑賦能方案

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ AWE2026於上海新國際博覽中心及東方樞紐國際商務合作區舉行
▷ MiniMax展示MaxClaw智能體及數十款AI終端產品
▷ 商湯科技推出「能力開放」與「一體化交付」雙路徑方案

　　2026年中國家電及消費電子博覽會(AWE2026)3月12-15日在上海舉行，博覽會首次採用「一展雙區」模式，主展區位於上海新國際博覽中心，新設展區位於上海東方樞紐國際商務合作區，展會規模升級至13個展館、17萬平方米。據《科創板日報》報道，近期大熱的開源AI智能體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）也在今次展會出現。

*MiniMax工作人員現場教「養蝦」*

　　報道指，MiniMax(00100)展區重點展示了內地首款全棧通用智能體MiniMax Agent。同時，基於OpenClaw構建的MiniMax雲端AI助手MaxClaw，也是此次展廳內的亮點，支持網頁端及移動端的跨端高效聯動以及與多款IM通訊軟件的協作。展會期間，觀眾可以在現場與大模型及智能體產品進行交互，並有工作人員現場進行「養蝦」教學。

　　在展台的核心生態體驗區，MiniMax還展示了與硬件生態夥伴聯合打造的數十款前沿AI終端產品，覆蓋了從具身智能、隨身穿戴到教育陪伴、居家辦公的全場景。例如，基於MiniMax驅動的Vbot維他動力機器狗是首個走入物理空間的具身智能Agent，實現了無需遙控的自主隨行、認路與拆解任務能力。

*「辦公小浣熊」核心能力接入OpenClaw生態*

　　另外，商湯科技(00020)展示一系列覆蓋辦公、教育、家庭場景的AI產品。其中AI原生生產力工具「辦公小浣熊」成為焦點，該工具能通過自然對話完成數據分析、PPT生成、文檔編輯等任務。

　　同時，商湯聯合OpenClaw推出「能力開放」與「一體化交付」雙路徑方案：一方面，將小浣熊的數據處理、文檔理解等核心能力封裝為Raccoon Skills，接入OpenClaw智能體生態，讓其他應用也能快速調用辦公技能；另一方面，聯合趨境科技打造「本地部署+雲端擴展」方案，以OpenClaw作為智能體任務規劃與執行層，打通從能力接入、任務執行到企業級交付的完整閉環。該方案尤其適用於對數據安全、私有化部署及合規性要求較高的場景，為企業提供可部署、可運維、可持續升級的可靠落地形態。
《經濟通通訊社12日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 滙豐渣打等據報暫緩波斯灣擴張計劃，部分銀行考慮...

12/03/2026 13:19

中東戰火

【兩會焦點】全國人大會議下午3時閉幕，表決政府工作報告、十五...

12/03/2026 08:25

聚焦兩會2026

說說心理話

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區