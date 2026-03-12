【ＡＩ】天貓同步首發AWE2026逾千款科技新品，包括會爬樓的掃地機、隔空充電智能門鎖等

2026年中國家電及消費電子博覽會（AWE2026）3月12-15日在上海舉行。據《新浪科技》報道，今次大會有會爬樓的掃地機、陪伴型仿真寵物狗、隔空充電智能門鎖等1000多款科技新品首秀，同步天貓首發。消費者在淘寶App搜索「2026AWE」可在線逛展，邊逛邊買。



據介紹，能自己爬樓的掃地機來自追覓，還有追覓旗下MOVA「會飛的掃地機」Pilot 70，均在今次大會迎來國內首秀；鹿客(Lockin)隔空激光充電的智能門鎖，能解決電量焦慮問題；科沃斯(滬:603486)會撒嬌的智能陪伴寵物狗「毛團兒」已在天貓旗艦店開售。此外，不解鞋帶就能洗的海爾(06690)(滬:600690)懶人三筒洗衣洗鞋一體機，也將在天貓獨家首發。



報道又提到，開年以來，美的(00300)(深:000333)、海爾、追覓、源氏木語、西門子等全球家電家裝品牌，超15萬款新品也集中天貓首發，新品規模再創新高。在AWE現場，天貓以「未來家」為藍本，打造五大趨勢空間：人寵共居、樂享陽台、隱秘廚房、靈動客廳、愛樂浴室，將家居場景升級為表達自我的個人專屬地。

《經濟通通訊社12日專訊》