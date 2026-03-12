  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

12/03/2026 11:49

【ＡＩ】天貓同步首發AWE2026逾千款科技新品，包括會爬樓的掃地機、隔空充電智能門鎖等

　　2026年中國家電及消費電子博覽會（AWE2026）3月12-15日在上海舉行。據《新浪科技》報道，今次大會有會爬樓的掃地機、陪伴型仿真寵物狗、隔空充電智能門鎖等1000多款科技新品首秀，同步天貓首發。消費者在淘寶App搜索「2026AWE」可在線逛展，邊逛邊買。

　　據介紹，能自己爬樓的掃地機來自追覓，還有追覓旗下MOVA「會飛的掃地機」Pilot 70，均在今次大會迎來國內首秀；鹿客(Lockin)隔空激光充電的智能門鎖，能解決電量焦慮問題；科沃斯(滬:603486)會撒嬌的智能陪伴寵物狗「毛團兒」已在天貓旗艦店開售。此外，不解鞋帶就能洗的海爾(06690)(滬:600690)懶人三筒洗衣洗鞋一體機，也將在天貓獨家首發。

　　報道又提到，開年以來，美的(00300)(深:000333)、海爾、追覓、源氏木語、西門子等全球家電家裝品牌，超15萬款新品也集中天貓首發，新品規模再創新高。在AWE現場，天貓以「未來家」為藍本，打造五大趨勢空間：人寵共居、樂享陽台、隱秘廚房、靈動客廳、愛樂浴室，將家居場景升級為表達自我的個人專屬地。
《經濟通通訊社12日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

【兩會焦點】全國人大會議下午3時閉幕，表決政府工作報告、十五...

12/03/2026 08:25

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區