12/03/2026 14:02

【兩會焦點】劉繼忠：天問三號任務工程主線擬今年轉入正樣研製階段

　　全國人大代表、天問三號任務總設計師劉繼忠12日接受《新華社》記者採訪時表示，天問三號火星取樣返回任務通過前期的技術攻關和深化論證，相關關鍵技術均已取得突破性成果。工程主線正在開展初樣研製，計劃今年轉入正樣研製階段，各項工作進展順利。

*工程涉及返回器、著陸器等*

　　 劉繼忠表示，天問三號任務有望實現人類首次火星取樣返回，當中主要涉及工程、技術和科學三個方面。工程方面，正在研製軌道器、返回器、著陸器、上升器、服務器，構成軌返組合體和著上服組合體；技術方面，重點突破火面採樣封裝、火面起飛上升、環火軌道交會、樣品捕獲轉移、行星保護等關鍵技術，為未來火星持續探測與應用進行前期技術儲備；科學方面，將探尋火星潛在生命痕跡（生命起源），探研火星地質和內部結構特徵（火星地質構造），探查火星大氣循環與逃逸過程（火星大氣），取得類地行星宜居性演化研究的重大發現。

*天問二號今年將抵近地小行星2016HO3開始伴飛探測*

　　與此同時，劉繼忠透露，中國深空探測其他工程也正在按計劃推進。2025年發射的天問二號已經飛行約7億公里，今年將抵達近地小行星2016HO3，開始伴飛探測。嫦娥七號計劃於今年發射，主要是在月球南極開展原位探測，形成月球南極繞、落、巡、飛躍綜合探測體系。
 
《經濟通通訊社12日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

