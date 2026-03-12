  • 會員
12/03/2026 14:38

【聚焦人幣】法國巴黎銀行擬在中國銀行間債券市場發至多50億元人民幣債券

　　據中國貨幣網，法國巴黎銀行披露募集說明書顯示，擬通過人民幣債券發行項目在中國銀行間債券市場發行2026年第一期人民幣債券（債券通），其基礎發行金額為零，發行金額上限為50億元（人民幣．下同）。

　　本期債券包括，初始發行金額上限為20億元的3年期債券（品種一），以及初始發行金額上限為30億元的5年期債券（品種二）。兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制，兩個品種的最終發行金額合計不超過50億元。募集資金淨額將用於集團的一般公司用途及業務活動和發展，包括可能以人民幣形式為法國巴黎銀行（中國）提供流動性支持或用於購買人民幣資產等用途。

　　本期債券簿記建檔日為2026年3月17日，債券繳款日為2026年3月18日。本期債券各品種的利息將於每年的3月18日支付，如付息日為非工作日，則利息支付順延至下一工作日，每次順延期間不另計利息。本期債券（品種一）的兌付日為2029年3月18日，本期債券（品種二）的兌付日為2031年3月18日。如兌付日為非工作日，則本期債券本金的兌付順延至下一工作日，每次順延期間本期債券的本金不另計利息。
《經濟通通訊社12日專訊》

