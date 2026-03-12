  • 會員
AH股新聞

12/03/2026 15:26

【ＡＩ】百度手機養蝦火爆，OpenClaw創始人盼獲百度支持開發

　　百度(09888)智能雲今日推出的全球首款手機「龍蝦」(OpenClaw)應用「紅手指Operator」，上線後迅速引爆下載熱潮，系統後台資源出現緊缺提示。百度智能雲對此回應稱，正全速調配資源擴容，全力保障用戶體驗。

　　OpenClaw創始人Peter Steinberger也注意到「養蝦」熱潮，北京時間今早11時許在社交平台X上回覆百度昨日關於「龍蝦市集」幫助近千人安裝「龍蝦」的帖文，大讚「Amazing」，並表示「我們歡迎維護人員或贊助商」(We're open for maintainers or sponsorships)，還向「引薦」他看百度該篇帖文的網民稱，「你覺得百度有辦法支持OpenClaw開發而不僅是部署嗎？」(You think there's a way Baidu could support OpenClaw development too？　Not just deployment？)百度隨後也兩度回覆Peter Steinberger，邀請就相關事宜相談。
《經濟通通訊社12日專訊》

