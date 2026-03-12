中國中冶(01618)首兩個月新簽合同額1324億人幣，按年下跌6.5%

中國中冶(01618)(滬:601618)公布，今年首兩個月新簽合同額1324.4億元（人民幣．下同），按年下跌約6.48%，其中新簽海外合同額44.9億元。
該集團指，在2月部分新簽單筆合同額在10億元以上的重大工程承包合同共有3項，其中廣州市黃埔區劉村社區劉村、格崗片區舊村改造項目復建安置區二期勘察設計施工總承包合同涉17.1億元。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/03/2026 08:40
