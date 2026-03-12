  • 會員
AH股新聞

12/03/2026 08:44

華檢醫療(01931)收購創業慧康構成主要交易，將尋股東批准補救

　　華檢醫療(01931)公布，有關去年11月披露收購創業慧康(深:300451)股份，創業慧康將成為其附屬公司，創業慧康財務業績將併入其綜合財務報表，故澄清有關收購由構成須予公告交易重新分類為主要交易，但未能完全遵守上市規則第14.38A條及第14.40條的規定，其要求就重大交易發出通函，並取得股東批准。

　　該集團董事會確認，在複雜跨境交易不確定中對特定上市規則條文的誤解，並非蓄意違規。該集團指，承諾遵守上市規則，並將採取必要措施確保合規。為應對上市規則第14章之規定並確保未來合規，該集團已採取並將實施補救措施，該集團擬於股東特別大會提呈一項普通決議案，供股東考慮並酌情批准及補救收購事項及委託安排，預期將於4月舉行股東特別大會。

　　此外該集團指，已加強內部監控措施，規定須予披露交易須經財務部及公司秘書審閱，並在適當情況下徵詢外部專業顧問及聯交所意見，以確保交易分類正確且符合上市規則規定，並將為董事、公司秘書及相關人員提供有關上市規則第14章及第14A章規定的額外培訓。該培訓預計將於4月舉行。
《經濟通通訊社12日專訊》

