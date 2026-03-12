《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(11日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|1673.27
|烽火通信
|(600498)
|1433.54
|國電南瑞
|(600406)
|1282.66
|工業富聯
|(601138)
|1276.09
|中天科技
|(600522)
|1224.68
|兆易創新
|(603986)
|1158.75
|亨通光電
|(600487)
|1086.52
|佰維存儲
|(688525)
|1057.18
|紫金礦業
|(601899)
|1051.63
|中國鋁業
|(601600)
|853.17
|寧德時代
|(300750)
|9467.91
|陽光電源
|(300274)
|4172.76
|華工科技
|(000988)
|2232.19
|新易盛
|(300502)
|2175.09
|中際旭創
|(300308)
|2159.52
|天孚通信
|(300394)
|1852.01
|立訊精密
|(002475)
|1766.87
|比亞迪
|(002594)
|1401.67
|東山精密
|(002384)
|1396.59
|北方華創
|(002371)
|1357.74
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》
