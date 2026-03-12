  • 會員
AH股新聞

12/03/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(11日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)1673.27
烽火通信(600498)1433.54
國電南瑞(600406)1282.66
工業富聯(601138)1276.09
中天科技(600522)1224.68
兆易創新(603986)1158.75
亨通光電(600487)1086.52
佰維存儲(688525)1057.18
紫金礦業(601899)1051.63
中國鋁業(601600)853.17

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)9467.91
陽光電源(300274)4172.76
華工科技(000988)2232.19
新易盛(300502)2175.09
中際旭創(300308)2159.52
天孚通信(300394)1852.01
立訊精密(002475)1766.87
比亞迪(002594)1401.67
東山精密(002384)1396.59
北方華創(002371)1357.74

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》

