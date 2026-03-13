  • 會員
AH股新聞

13/03/2026 11:37

《駐京專電》國務院參事室研究員：十五五的核心是要推動經濟高質量發展

　　中國記協舉行新聞茶座，國務院參事特約研究員姚景源　就「十五五」時期中國經濟高質量發展的內外環境與政策取向與中外記者交流。就剛通過的「十五五」規劃，姚景源表示，把握落實兩會精神，是要研究十五五規劃的藍圖能讓它變現實。十五五規劃的核心，是要推動中國經濟的高質量發展。

　　他表示，中國發展當中不充分不協調的問題存在，有效需求不足，國內大市場存在堵點，農業農村現代化存在差距，民眾的就業與增收面對壓力，風險隱患仍然存在。面對著內外錯綜複雜的環境和挑戰。首先是堅持以經濟建設為主體。第二是以高質量發展為主體。第三是要以改革創新為動力。

　　姚景源指出，以往的五年計劃主要解決三大問題，第一個是部署重大項目，第二個民族經濟工作，第三個就是協調國民經濟當中的重大比例關係。到了「十一五」的時候，計劃改為規劃，也是適應的中國經濟由過去的計劃經濟轉向市場經濟發展。計劃是指令性的，規劃的指導性。規劃作為指導性的，也有三個指南，第一個要明確國家的發展歷程。第二，明確生產力發展的布局。第三要通過規劃來引導社會主體的行為。規劃應當是一張宏偉的藍圖。現在兩會閉幕之後，任務就是讓這張宏偉藍圖變為現實。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》

照顧者 情緒健康

