《駐京專電》王毅、王小洪、董軍將赴越南出席中越外交、國防、公安部長級會議

外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。他宣布：應越方邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅與中共中央書記處書記、公安部長王小洪，國防部長董軍將於3月15日至17日赴越南出席中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議。



在越期間，王毅還將同越方領導人共同主持中越雙邊合作指導委員會第十七次會議。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》