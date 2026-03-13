  • 會員
AH股新聞

13/03/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)3058.65
紫金礦業(601899)1683.38
佰維存儲(688525)1394.64
兆易創新(603986)1288.36
工業富聯(601138)1208.00
瀾起科技(688008)1116.14
貴州茅台(600519)1104.75
隆基綠能(601012)1031.79
洛陽鉬業(603993)1015.24
中國鋁業(601600)916.01
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3865.95
陽光電源(300274)3261.22
新易盛(300502)2953.14
華工科技(000988)2325.41
中際旭創(300308)2130.53
天孚通信(300394)2077.03
匯川技術(300124)2016.07
東山精密(002384)1926.44
滬電股份(002463)1272.31
德明利(001309)1240.40

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》

