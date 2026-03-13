《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3058.65
|紫金礦業
|(601899)
|1683.38
|佰維存儲
|(688525)
|1394.64
|兆易創新
|(603986)
|1288.36
|工業富聯
|(601138)
|1208.00
|瀾起科技
|(688008)
|1116.14
|貴州茅台
|(600519)
|1104.75
|隆基綠能
|(601012)
|1031.79
|洛陽鉬業
|(603993)
|1015.24
|中國鋁業
|(601600)
|916.01
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3865.95
|陽光電源
|(300274)
|3261.22
|新易盛
|(300502)
|2953.14
|華工科技
|(000988)
|2325.41
|中際旭創
|(300308)
|2130.53
|天孚通信
|(300394)
|2077.03
|匯川技術
|(300124)
|2016.07
|東山精密
|(002384)
|1926.44
|滬電股份
|(002463)
|1272.31
|德明利
|(001309)
|1240.40
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
