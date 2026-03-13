《港滬深通》港股總市值48.5萬億元，滬深103.6萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(12日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2391
|311
|1703
|41
|2884
|38
|H股總數
(隻)
|440
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1061
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17449
|311
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|484290
|791
|564073
|935
|470183
|423
|流通市值
(億元)
|-
|-
|542280
|693
|403546
|423
|平均PE
(倍)
|15.11
|40.99
|15.35
|9.87
|33.50
|8.17
|成交
百萬元
|242288
|1629838
|1364240
《經濟通通訊社13日專訊》
