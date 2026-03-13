  • 會員
AH股新聞

13/03/2026 08:04

《港滬深通》港股總市值48.5萬億元，滬深103.6萬億人民幣

　　根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(12日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

 香港交易所上海交易所深圳交易所
 主板創業板A股B股A股B股
上市公司
(家)		2391311170341288438
H股總數
(隻)		44016----
上市非H股內
地企業(隻)		106157----
上市證券
(隻)		17449311----
總市值
(億元)		484290791564073935470183423
流通市值
(億元)		--542280693403546423
平均PE
(倍)		15.1140.9915.359.8733.508.17
成交
百萬元		242288　　　16298381364240
註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
《經濟通通訊社13日專訊》

